Сотрудники «Франс суар» взывают к правительству

Сотрудники «Франс суар», владелец которого Александ Пугачев планирует прекратить выпуск печатного издания, решили обратиться к правительству с тем, чтобы министр связи посодействовал редакционному коллективу вернуть в собственность название газеты.

Усилия направлены на то, чтобы предотвратить «разрушительный» план Пугачева, заключающийся в том, чтобы полностью прекратить выпуск печатной версии газеты и перейти к бесплатному интернет-варианту. Таким образом, нынешний владелец газеты предполагает существенно урезать затраты, сократив рабочие места с 127 до 38. Толчком к подобному решению послужили значительные долги издания.

Коллектив редакции с владельцем не согласен и утверждает, что у газеты есть будущее. Один из планов спасения, по утверждению, уже находтся в работе.

Кристиана Вюльвер, бывший генеральный директор издания, предложила владельцу план по возврату издания, который Александр Пугачев пообещал серьезно изучить, с учетом того, что в период, когда газета пришла к финансовому кризису, Вюльвер отсутствовала.

Сегодняшняя манифестация перед министерством культуры должна привлечь к данной проблеме внимание правительства.