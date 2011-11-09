Энергия казахов манит Европу

Состоявшийся в Астане энергетический форум «KAZENERGY» собрал всю мировую элиту энергетики. В стенах Дворца независимости в Астане собралось рекордное количество влиятельных топ-менеджеров мирового нефтяного бизнеса. Это и понятно, Казахстан занимает девятое место в мире по запасам нефти и, как было сказано на встрече, реально способен нарастить объем добычи. Несмотря на кризис, специалисты прогнозируют рост потребления углеводородов, даже связывают с этим наращивание производственных объемов. Поэтому сотрудничество с казахскими энергетиками и нефтяниками, газовиками, угольщиками дает потенциальным партнерам возможность энергично развиваться. Не удивительно, что комиссар Евросоюза по энергетике Гюнтер Оттингер предложил сразу несколько совместных масштабных проектов, в том числе соглашения ЕС и Казахстана в ядерной области, проекты содействия в энергетической сфере, включая программу «Енергейт», а также сотрудничество в области энергетически чистого угля, энергоэффективности, возобновляемых источников энергии.

Глава Ассоциации «Kazenergy», объединяющей 50 крупнейших компаний нефтегазовой отрасли и одновременно Председатель правления ФНБ «Самрук-Казына» Тимур Кулибаев подчеркнул, что присутствие лидеров мировой энергетики на встрече в Астане «позволяет с уверенностью говорить о том, что «наше взаимодействие привнесет значительный вклад в укрепление энергопартнерства и диалога и будет способствовать принятию верных решений в ответ на вызовы, выдвигаемые глобальной повесткой дня».









Кстати, на форуме рассматривались как глобальные проблемы («Устойчивая модель долгосрочного развития нефтегазового и энергетического комплексов – адекватная мировая система энергообеспечения»; «Уроки атомной энергетики и новые возможности развития возобновляемых источников энергии», «Энергоэффективность и экологическая безопасность») так и чисто казахстанские («Новые горизонты развития нефтегазовой отрасли: инновации и инвестирование в новые технологии»; «Индустриально-инновационное развитие Казахстана: рост местного содержания»). Для казахстанского бизнеса важно было проверить на этой встрече, те ли ориентиры выбраны для продвижения на мировой рынок, каковы перспективы, что могут они получить за свои углеводороды, а в скором будущем – и уран, которого в стране добывается столько, что можно чуть ли не на век обеспечить атомные электростанции всего мира. Понятно, что просто нефтедоллары, которых, кстати, Казахстану уже достаточно и для обеспечения самого высокого в Центральной Азии уровня жизни, и для создания резервного фонда, уже не столь актуальны. В республике взят курс на создание инновационной экономики и уже происходит определенная переориентация зарубежных инвесторов с сырьевого сектора, куда идет львиная доля денежных потоков, на обрабатывающую промышленность и высокие технологии.

«Локомотивом» модернизационного прорыва должен стать Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», перед которым поставлена задача обеспечить инновационный рывок «центрально-азиатскому тигру», как по аналогии с быстрорастущими экономиками Восточной Азии все чаще называют Казахстан. Как нам сообщили в Фонде, нацкомпании, входящие в «Самрук-Казына», будут уделять самое серьезное внимание инновациям, направляя на эти цели 10% от чистой прибыли.

Естественно при этом, что инновационное направление коснется и собственно энергетической сферы. На форуме речь шла о возобновляемых источниках энергии и развитии атомной энергетики. Пока в Казахстане – напомним, крупнейшем поставщике урана – нет ни одной атомной электростанции. Авария на Фукусиме сделала всех нас скептиками, тем не менее, отказаться от атомной энергии человечество не собирается, а потому планы Казахстана построить АЭС могут оказаться вполне реальными. Председатель Ассоциации KAZENERGY, глава фонда «Самрук-Казына» Тимур Кулибаев, подводя итоги завершившегося форума, особо отметил эффективность работы секции, посвященной перспективам атомной отрасли. Что касается возобновляемых источников энергии, то компания «Казатомпром», входящая в группу Фонда «Самрук-Казына», строит завод по производству фотоэлектрических модулей, а в 2015 году планирует выйти на промышленное производство солнечных и ветровых электростанций.









Из Астаны «говорит и показывает» Ларри Кинг.



