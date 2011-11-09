Скандал в Национальном Собрании Франции

Заседание Национального Собрания Франции сегодня было прервано раньше времени. Председательствующий Бернард Аккуайе просто не имел иного способа избежать потасовки между депутатами. Яблоком раздора послужило определение, которое министр экономики, Франсуа Баруа, употребил в рамках традиционного правительственного часа ответов на вопросы парламентариев.

Отвечая на вопрос депутата Пьера Алена Мюета об отсутствии мужества в предложенном правительством плане жесткой экономии, министр экономики обвинил депутатов социалистов в том, что власть в 1997 году ими была взята путем «взлома».

Повторив слово, использованное депутатом, Франсуа Баруа развернул встречный вопрос: «Является ли мужеством вранье, демагогические столкновения, замалчивание правды, попытка удержаться за старые социалистические луны, которые вас привели через взлом к власти в 1997?»

Первого раза было уже достаточно для того чтобы представители соцпартии схватились за крышки своих столов, но министр сделал паузу и еще раз повторил: « Да, через взлом».

Результат не заставил себя ждать. Депутаты начали хлопать крышками столов, одним за другим подниматься. Видя что буря нарастает, несмотря на все его призывы к спокойствию, председательствующий Бернар Аккуайе попытался прервать сеанс.

Однако с первого раза усилия не увенчались успехом. Социалисты начали спускаться в проходы, в то время как парламентские приставы заняли место внизу зала, рядом с министрами, во избежание возможных инцидентов. Несколько комков бумаги полетели в министра экономики, когда президенту Национального Собрания все-таки удалось прервать заседание.

Лишь депутаты со стажем могли припомнить аналогичный скандал, случившийся в 2006 году во время выступления Доминика Де Вильпена.

После инцидента депутаты еще около часа не могли вернуться к нормальной работе, раздавая комментарии в кулуарах. Так, лидер соцпартии в парламенте Жан Марк Айрол, заявил, что несмотря на понятную усталось и давление, в этот раз министр экономики «зашел слишком далеко», совершив «политическую ошибку».