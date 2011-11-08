МАГАТЭ: Иран может вести работы над созданием ядерной бомбы

Иран 2003 года вел работы, направленные на создание ядерного оружия, подобная деятельность может продолжаться и по сей день. Такие сведения содержатся в докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).



Во вторник вечером мировые агентства, в частности, AFP и Reuters, стали приводить цитаты из долгожданного доклада МАГАТЭ по Ирану. Утечки этого доклада уже несколько дней обсуждались в прессе. Исламская республика вела работы по разработке ядерного оружия, реализовывала другие исследовательские и испытательные программы в этой области, говорится в докладе.

В частности, в Иране занимались компьютерным моделированием, целью которого могло быть только создание ядерного заряда. Также эксперты обеспокоены работой иранских физиков-ядерщиков в 2008 и 2009 годах. "В агентстве не могут понять, каким образом подобные исследования могут применяться в какой-либо сфере, кроме создания ядерного взрывного устройства", - отмечается в докладе.