Боевики осквернили могилы родственников полковника Каддафи

В ливийском Сирте группа экстремистов осквернила и уничтожила четыре могилы родственников бывшего лидера страны Муаммара Каддафи. Боевики группировки "Течение джихада" причисляют себя к "Аль-Каиде".



Боевики осквернили несколько могил представителей племени аль-казазафа, в том числе матери Муаммара Каддафи, его дяди и двоих родственников, передает ИТАР-ТАСС. Преступники разрушили надгробные плиты, извлекли из могил кости и сожгли их.



