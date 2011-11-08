Новое правительство Греции одобрит программу помощи республике

Правительство Греции подало в отставку, заявил министр туризма республики Георгиос Никитиадис. Отставка кабинета министров позволит сформировать временное правительство страны, передает Associated Press.



Новое правительство будет призвано обеспечить одобрение парламентом новой программы помощи находящейся на грани дефолта Греции. Правящая партия и оппозиция пока не достигли договоренности о новом правительстве. Ожидается, что имя нового премьер-министра будет названо вечером 8 ноября. Действующий премьер-министр Греции Георгиос Папандреу попрощался со своими коллегами на последней рабочей встрече.