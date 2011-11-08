Владелец Gucci и Yves Saint Laurent намерен купить итальянский дом моды Brioni

Французский производитель люксовых товаров Pinault-Printemps-Redoute SA (PPR) намерен приобрести итальянский дом моды и модный бренд Brioni. Завершение сделки намечено на начало 2012 года. Сумма не разглашается.



Pinault-Printemps-Redoute SA планирует активнее продвигать Brioni на развивающихся рынках посредством расширения ассортиментного ряда компании и открытия новых магазинов, передает РБК. Компания Brioni была основана Назарено Фонтиколи и Гаэтано Савини после Второй мировой войны в 1945 году открытием бутика в Риме. Первый показ мод марки Brioni был проведён в 1952 году во Дворце Питти (Флоренция). Показ был весьма успешным и компания приобрела большой круг постоянных клиентов во всём мире. Нынешние руководители Андреа Перроун, Антонелла де Симоне (родственники основателей компании) и Антонио Биенчини сменили Умберто Анджелони в 2006 году.



Pinault-Printemps-Redoute принадлежат такие марки, как Gucci, Yves Saint Laurent, Puma, Boucheron, Alexander McQueen и другие. Выручка компании по итогам прошлого года составила 14,6 млрд евро.



