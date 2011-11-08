Каддафи завещал $28 миллионов террористам на месть повстанцам и НАТО

Бывший ливийский лидер Муамар Каддафи завещал $28 миллинов террористам, которые должны будут отомстить повстанцам и НАТО за свержение его власти.

По данным иностранных СМИ, встречу с террористами, на которой обсуждался план мести после падения режима, Каддафи провел в своей резиденции около полугода назад. Египетская пресса со ссылкой на бывшего гендиректора Арабской организации труда Ибрагима Кувейдара, сообщила, что план предусматривает проведение терактов в ливийских, а также арабских и европейских городах, в тех странах, которые поддержали повстанцев.

Бывший лидер Джамахирии Муамар Каддафи был убит 20 октября в его родном городе Сирте. Через три дня после гибели полковника Переходный национальный совет объявил о "полном освобождении Ливии".