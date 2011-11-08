Жюппэ вместо Саркози от правящей партии в 2012?

Возможна ли подобная рокировка? К размышлениям по этому поводу подтолкнул бывший министр бюджета Ален Ламберт, заявивший в понедельник, что Николя Саркози не единственный «возможный» кандидат от «Союза за народное движение» на президентских выборах в 2012 году.

Мысль все-таки была заброшена. Несмотря на уверения самого Алена Жюппе, не перестающего повторять, что он поддерживает и будет поддерживать Николя Саркози в предстоящих президентских выборах.

Впрочем, как отмечают французские медиа, это мнение лишь одного бывшего министра правительства Жан Пьера Рафарена, развившего гипотезу в рамках интервью газете «Лиьерасьон» и представившего именно главу французской дипломатии носителем цветов правящей партии на будущих президентских выбрах. Но известно, что случайные фразы на подобные темы практически невозможны в мире политики. Тем более во Франции.

"Не будем исходить из того, что Саркози - это один возможный кандидат», - заявил Ламберт. В этом случае «Ален Жюппе, вероятно, единственная имеющаяся альтернатива. У него есть международный авторитет. Моральные и интеллектуальные силы".

В своей гипотезе экс-министр проводит параллели с призывом, в 1974 году, сделанным Жаком Шираком в пользу Валери Жискар д'Эстена против Жака Шабан-Дельмас. В качестве же премьера при таком раскладе, по его мнению, оптимальным вариантом выступил бы Брюно Ле Мэр, занимающий сегодня пост министра сельского хозяйства. Вместе Жюпэ и Ле Мэр могли бы собрать «очень хорошую правительственную комманду».

Что это: возможный сценарий, или плановая провокация, остается только догадываться. Сам же Ален Ламберт, откровенно признавшийся в своем разочаровании в нынешнем президенте, потерявшем «нить своей истории и соотвественно реформ», предполагает присоединиться к президенту центристского движения «Модем» Франсуа Байру, в прошлых президентских выборах неожиданно для всех набравшем достаточно значительное число голосов. Кроме того, в его планах также участие в парламентских выборах, и как раз на той территории, за которую уже борются Франсуа Фийон и Рашида Дати.