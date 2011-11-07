Из-за проблем с шасси пилотам пришлось вручную сажать Boeing 787 Dreamliner

Пилотам японской авиакомпании All Nippon Airways пришлось вручную сажать новый самолет Boeing 787 Dreamliner в аэропорту городе Окаяма на юго-западе острова Хонсю. Экипаж принял решение сажать "лайнер мечты" после того, как панели управления самолета загорелся индикатор, свидетельствующий о проблемах с шасси.

В руководстве авиакомпании сообщили, что к расследованию инцидента с новым авиалайнером подключилась и американская Boeing, передает Reuters. Япониские издания пишут, что причиной возникших сложностей при посадке Boeing 787 Dreamliner могли стать неполадки в гидравлической системе.

Напомним, "лайнер мечты" совершил первый коммерческий полет 26 октября. Самолет All Nippon Airways впервые вылетел из Токио в Гонконг.