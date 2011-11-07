Франсуа Фийон: Мы делаем выбор, чтобы за нас его не сделали другие

Сегодня в полдень по парижскому времени Франсуа Фийон аннонсировал в Матиньоне перед представителями прессы элементы своего экономического плана строгой экономии.

Впрочем, среди мер, изложенных на пятнадцати страницах, практически все медиа прежде всего обратили внимание на новую дату выхода на пенсию в более позднем возрасте.

Теперь время ухода на пенсию в возрасте 62 лет для французов сдвинулось на год вперед и должно было вступить в силу с 2017 года, что приводило бы к «нескольким дополнительным месяцам работы для будущих пенсионеров, родившихся в период 1952-56 гг».

Впрочем, сокращения или же увеличения выплат касались самых разных сфер, включая социальное и медицинское страхование, налог с частных лиц, фирм и муниципалитетов и т.д. Но слово «банкротство», которым привыкли манипулировать оппоненты, сегодня, по мнению премьер-министра Франции, становилось реальностью и требовало совместных усилий и даже определенных «жертв».

Эти жертвы, как подчеркнул Франсуа Фийон в своем выступлении, необходимы для того, чтобы защитить Францию от экономической ситуации, в которую попали другие страны Европы. «Мы должны избежать того дня, когда политику за нас будут проводить другие... Бюджетные усилия, которые мы предпринимаем сегодня, - это выбор, который мы делаем ради нации и для будущих поколений».