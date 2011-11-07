Дым от фейерверков стал причиной крупнейшего ДТП в Великобритании (ВИДЕО)

Дым от фейерверков стал причиной крупнейшей автокатастрофы в Великобритании вечером в пятницу, 4 ноября. На трассе на юго-западе Великобритании в графстве Сомерсет столкнулись сразу 34 автомобиля, многие из которых загорелись. В результате ДТП погибли семь человек и более 50 пострадали.

По данным полиции, видимость на дорогах была плохой из-за многочисленных фейерверков. 5 ноября в Великобритании отмечается День Гая Фокса, одного из участников так называемого «Порохового заговора», которые в начале XVII века покушались на жизнь короля. Традиционно в этот день в королевстве сжигают чучело Гая Фокса и запускают фейерверки.

Точное количество погибших уточняется. Первоначально считалось, что к аварии привели сильный дождь и туман.