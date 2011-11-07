В Женеве состоится итоговое заседание по присоединению России к ВТО

В Женеве состоится итоговое заседание Рабочей группы по присоединению России к ВТО. Неформальный раунд консультаций пройдет 7 ноября, где уточнят ряд технических параметров.



Основные вопросы товарооборота и производственного регулирования уже согласованы. Ранее сообщалось, что еще осталось 5 несогласованных важных вопросов, в пятерку которых входили вопросы промышленной сборки автомобилей, а также поставки говядины на российский рынок.



Напомним, до последнего времени препятствием для вступления России во Всемирную торговую организацию оставалась позиция Грузии. Однако на прошлой неделе все спорные моменты в этом вопросе были устранены. По заявлению президента России Дмитрия Медведева, которое он сделал на саммите "большой двадцатки" в Каннах, Москва согласилась принять компромиссные предложения, подготовленные Швейцарией, выступающей посредником на переговорах между Россией и Грузией.



Все документы по вступлению РФ в ВТО планируется доработать окончательно к концу недели. Ожидается, что решение о присоединении России к Всемирной Торговой Организации будет принято 15 декабря на министерской конференции организации, передает Первый канал.