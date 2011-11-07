Хакеры угрожают - они атаковали компьютерные системы разведки и армии Израиля

Группа международных хакеров, имеющая название "Анонимные" (Anonymous), выступила с угрозой - они намерены атаковать компьютерные системы госучреждений, разведки и армии Израиля.



По сведениям израильской газеты "Гаарец", в воскресенье веб-сайты "Моссада", армии и спецслужб некоторое время уже не работали. По заявлению хакеров, кибер-атаки станут "местью за перехват "Флотилии свободы", направлявшейся в Газу".



В видеозаявлении "анонимных" хакеров говорится, что Израиль нарушил нормы международного морского права и совершил "акт пиратства", поскольку две яхты, входившие в состав очередной "флотилии", находились в международных водах, в 60 км от берега сектора Газа.



Кроме того, группа анонимных хакеров заявила: "Мы не потерпим подобного отношения к безоружным гражданским лицам. Мы вместе со 127 государствами мира признаем независимость Палестины. То, что совершает армия и флот Израиля - это акт войны против суверенной нации".



Хакеры предупреждают: в случае, если "осада Газы продолжится и будут перехвачены дополнительные флотилии, у нас не будет иного выбора, как атаковать компьютерные системы Израиля - до тех пор, пока нападения не прекратятся", - цитирует заявление анонимных хакеров ИТАР-ТАСС.