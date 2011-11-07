Украинки продолжают демонстрировать грудь

Окрыленные уборкой тротуара несколько дней назад в полуголом виде при моральной поддержке французской полиции перед входом в дом, где проживает Доминик Стросс-Кан, активистки украинского движения FEMEN решили продолжить в Ватикане.

Одной из представительниц феминистского движения FEMEN Украины, активистки которого имеют привычку проводить манифестации без бюстгалтеров, удалось выйти на площадь Святого Петра, где она частично разделась в нынешнее воскресенье сразу же после воскресной молитвы Папы.

Однако с итальянской полицией повезло меньше. Не дожидаясь окончания акции, выразившейся в в развороте плаката с надписью « Freedom for women» («Свободу женщинe»), стражи порядка утащили полуголую блондинку в обтягивающих джинсах, успевшую ошеломить собравшихся на площади верующих и туристов.

Ее подругам повезло еще меньше. Четверо других были задержаны полицией и отведены в ближайший полицейский участок, так и не начав стриптиза, еще на подходе к площади.

Впрочем, после участия в манифистации, устроенной опозиционными итальянскими партиями против правительства, их тела были уже достаточно хорошо знакомы итальянцам. Практически голые, раскрашенные с головы до ног в цвета итальянского флага активистки в этой акции выступили в качестве носителей плакатов с критикой Сильвио Берлускони.