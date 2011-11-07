В Германии высокопоставленного сотрудника Министерства иностранных дел подозревают в связи с российской шпионкой. Дипломата W. и 26-летнюю россиянку связывали отношения романтического характера.



Об этом пишет Focus со ссылкой на источники в британской разведке MI5. Ежедневно влюбленные посылали друг другу до сотни электронных сообщений и SMS. Однако в любовных посланиях содержались некоторые сведения, предназначенные только для служебного использования. Дипломат и шпионка обменивались информацией о визитах американских политиков в Европу и операциях НАТО. Дипломат, предположительно, познакомился со "шпионкой" в апреле 2010 года. Девушка работает на Службу внешней разведки России, передает Лента.ру.