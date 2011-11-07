19 февраля в Греции состоятся досрочные парламентские выборы

Греческий министр финансов Эвангелос Венизелос заявил, что досрочные парламентские выборы пройдут в стране 19 февраля, к такой договоренности пришли руководители главных политических партий Греции.



Пресс-служба президента Греции Каролоса Папульяса сообщила, что премьер-министр страны Георгиос Папандреу отказался возглавлять новое коалиционное правительство. Поэтому было решено сформировать новое правительство сразу же после реализации решений саммита еврозоны 26 октября и провести в стране досрочные парламентские выборы. Кроме того, и в греческом обществе, и в парламенте страны не приняли те условия, на выполнение которых согласилось пойти правительство Папандреу в обмен на кредиты от МВФ и ЕС, согласно которым Афины должны будут резко сократить расходы госбюджета и приватизировать ряд крупных объектов госсобственности.



Сейчас в Греции действующий кабинет пока не ушел в отставку, правительство продолжает выполнять свои полномочия. Однако в Брюссель на заседание еврогруппы сегодня отправится министр финансов Эвангелос Венизелос, который и расскажет своим коллегам о плане формирования правительства межпартийного сотрудничества в Греции, передает ИТАР-ТАСС.