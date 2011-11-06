У Франсуа Оланда появляется конкурент ?

Бывший министр внутренних дел Жан Пьер Шевенман, однажды уже сыгравший свою роковою роль и отобравший в президентской гонке 2002 года у Лионеля Жоспэна 5,3 процента голосов в первом туре, решил в эти выходные вновь заставить левых шевелиться. По его собственному признанию второму национальному каналу он «много думал и и решил выставить свою кандидатуру для того чтобы заставить левых и Францию подняться до уровня проблем, которые сегодня стоят перед нами».

В свое время он уже был обвинен в том, что облегчил проход во второй тур Жан-Мари Ле Пэну, ослабив позиции Лионела Жоспэна. Сегодня экс-министр эпохи правления Франсуа Миттерана признает то, что тогда, в 2002 был не прав. В предстоящей кампании Жан Пьер обещает не вести кампании против Франсуа Оланда, расценивая его как «человека умного» и желая лишь помочь тому подняться до «высоты» проблем.

По мнению экспертов сегодня «исторический убийца» маастрихтского соглашения в своей кампании может рассчитывать на кризис евро, который для него не является каким-либо «табу». «Деньги менее дорогие», «рост» скорее чем «спад», «суверенитет», «четкие стандарты безопасности», «школы» - вот некоторые элементы предвыборной программы.

Для того чтобы его кандидатура официально присутсвовала в списке на президентский пост Шевеману необходима поддержка 500 мэров. По его собственному признанию половина от необходимого числа у него уже есть.