Иран называет возможные обвинения МАГАТЭ безосновательными

Власти Ирана заранее отвергают обвинения в разработке ядерного оружия. Глава МИД Ирана Али Акбара Салехи предполгает, что в грядущем докладе МАГАТЭ будут представлены новые документы по иранской ядерной программе.

Некоторые материалы из этого доклада просочились в западные СМИ. Салехи заявил, что это ложные документы, и все эти обвинения безосновательны. Как пишет "Фигаро", доклад МАГАТЭ по иранской ядерной программе будет опубликован во вторник, 8 ноября, или в среду, 9 ноября.

Иран продолжает свою ядерную программу на военной базе Парчин, в 30 километрах от Тегерана, говорят дипломатические источники в Вене. Иран якобы провел эксперименты в финально стадии разработки ядерного оружия.

Президент Израиля Шимон Перес заявил о том, что возможная «атака на Иран» со стороны Израиля и других стран становится «все более и более вероятной».

Напомним, Иран обвинил Соединенные Штаты Америки в оказании давления на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).