Принц Уильям и Кейт останутся в Кенсингтонском дворце

В Великобритании Кенсингтонский дворец в центре Лондона станет постоянной официальной резиденцией герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт.

Через два года принц Уильям и Кейт переедут из своего временного жилья, также располагающегося на территории дворца, в постоянные апартаменты. Ранее их занимала принцесса Маргарет – младшая сестра королевы Елизаветы II, скончавшаяся в 2002 году.

Напомним, в Кенсингтонском дворце долгое время жила принцесса Диана, там и вырос принц Уильям.

Накануне британские СМИ предположили, что семья принца ждет пополнения.

Британия обсуждает слухи о возможном пополнении в семье принца Уильяма на основании того, что герцогиня Кембриджская отказалась попробовать арахисовую пасту на складе продовольствия ЮНИСЕФ в Дании.