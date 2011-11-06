Актриса Хилари Суонк ищет «стрелочников»

Голливудские публицисты из фирмы 42 West отказались работать с актрисой Хилари Суонк, после увольнения ее менеджеров, связанных с инцидентом с выступлением перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым на Дне города в Грозном.

Американские издания пишут, что Хилари Суонк ищет «стрелочников». В конце октября стало известно, что работы лишились двое агентов известной американской актрисы - обладательницы «Оскара» – Эми Явор и Джош Либерман, а также менеджер Джейсон Уайнберг. Источники голливудского издания The Hollywood Reporter. утверждают, что в 42 West «некомфортно чувствовали себя» в свете желания Суонк выставить виноватыми не саму себя, а своих менеджеров, сообщает Газета.Ру.

По мнению представителей актрисы, Хилари Суонк должна взять на себя всю ответственность за свою ошибку». Они считают, что сейчас, «в эпоху интернета, ее заявления о том, что она не в курсе событий в Чечне, которые могут вызвать осуждение у правозащитников.

Напомним, концерт в честь Дня города в Горозном, в котором участвовала американская актриса Хилари Суонк, совпал с днем рождения самого Рамзана Кадырова. После скандала в СМИ пресс-секретарь сообщил, что Суонк передаст свою часть вознаграждения нескольким благотворительным организациям.

По его словам, актриса выразила глубокое сожаление по поводу своего участия в празднике, устроенного в Грозном для влиятельного регионального лидера Рамзана Кадырова, которого обвиняют в нарушении прав человека.