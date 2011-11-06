В США в штате Оклахома произошло землетрясение - четвертое за выходные

В США в штате Оклахома произошло четвертое за выходные землетрясение. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. По данным Геологической службы США, очаг землетрясения магнитудой 5,2 располагался на глубине пять километров, подземные толчки были зафиксированы в 34 километрах от города Шауни.



Накануне в Оклахоме произошло три землетрясения, магнитудой от 2,7 до 4,7. Эпицентр подземных толчков находился в 75 километрах к востоку от столицы штата - города Оклахома-Сити. По уточненным данным, жертв и пострадавших в результате землетрясения нет. По словам местных жителей, казалось, что в домах на них упадет потолок. Сообщают, что во во многих домах были разбиты стекла. На некоторых зданиях появились заметные трещины.

Уточним. в Оклахоме землетрясения считаются редким явлением.