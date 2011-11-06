В Канаде умерла участница акции протестного движения "Захвати Ванкувер". Девушку без признаков жизни обнаружили на территории палаточного лагеря в центре города. Она была доставлена в госпиталь, где позже скончалась.

По предварительной информации, смерть девушки не была насильственной. Организаторы лагеря считают, что она могла скончаться от передозировки наркотиками, но медики пока что не подтвердили этот диагноз. Полиция не подтвердила появившиеся в СМИ слухи, что девушка скончалась от передозировки наркотиков.



Подобные слухи появились после того, как на прошлой неделе из палаточного лагеря был увезен в больницу один из участников акции "Занимай Ванкувер" с признаками сильной передозировки наркотиков.



Власти Ванкувера неоднократно получали предупреждения от врачей и пожарных об антисанитарном состоянии и пожароопасной ситуации на территории лагеря. Организованная по примеру кампании "Захвати Уолл-стрит" акция "Занимай Ванкувер", началась в середине октября. Около 200 человек разбили палаточный лагерь в центре города у здания картинной галереи. Участники акции устраивали марши к отделениям крупных банков, выступая против экономической политики корпораций и социального неравенства в обществе.