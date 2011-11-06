ЦРУ контролирует соцсети по всему миру

В Соединенных Штатах в ЦРУ существует спецподразделение, которое контролирует социальные сети по всему миру. Неофициально называющая себя "библиотечные ниндзя" структура ЦРУ занимается мониторингом записей в соцсетях.

По данным агентства Аssociated Press, аналитики подразделения просматривают в день до 5 милионов записей только в Twitter. ЦРУ отслеживает посты в Facebook и других соцсетеях, а также анализирует информацию из местных телеканалов, радиостанций, газет и локальных интернет-форумов.

Библиотечные ниндзя" фокусируются на информации из зарубежных источников, они подчеркивают, что не мониторят американские соцсети, передает РБК. Отчеты в ежедневном режиме предоставляются президенту США Бараку Обаме на внутренних брифингах в Белом доме. В Центре открытых источников (это официальное название подразделения) работает несколько сотен сотрудников.

Среди "библиотечных ниндзя" много лингвистов, чьи знания необходимы для отслеживания активности в соцсетях Китая, Пакистана, Ирана, Ирака, Турции и других стран.

В ЦРУ создали это спецподразделение после теракта 11 сентября для борьбы с терроризмом, с тех пор его деятельность расширена.