Неизвестные расстреляли участников волейбольного матча в Мексике

Неизвестные открыли стрельбу по участникам и зрителям волейбольного матча, проходящего в парке, в столице штата Синалоа городе Кульякан на западе Мексики. Жертвами вооруженного нападения стали восемь человек. Ранены семь человек.

По словам очевидцев атаки, несколько боевиков стреляли в участников и зрителей волейбольного матча. Два человека в масках указывали им, в кого именно стрелять, передает РИА Новости. Жертвы есть как среди спортсменов, так и среди тех, кто пришел посмотреть на игру.

Прокурор штата Синалоа заявил, что это преступление - очередной эпизод в конфликте местных преступных группировок,но не уточнил, каких именно. По данным местных властей, в Синалоа действует одноименный наркокартель, который называют также Тихоокеанским картелем. Группировка насчитывает в своих рядах около 1 тысячи человек. С картелем Синалоа ведет борьбу наркогруппировка Тихуана.