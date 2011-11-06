Израиль нанес удар по сектору Газа

Израильские ВВС нанесли накануне удар по сектору Газа на востоке города Хан-Юнис. В результате удара израильской авиации один человек погиб, трое получили ранения. Погиб 26-летний Абдалла Мханна.

Предположительно, он был членом военного крыла группировки «Палестинский исламский джихад». На прошлой неделе, после гибели 12 палестинцев и одного израильтянина, боевики объявляли о перемирии с еврейским государством в секторе Газа, достигнутом при посредничестве Египта. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил тогда, что удары по палестинской территории продолжатся до тех пор, пока не прекратятся ракетные обстрелы Израиля с палестинской стороны.