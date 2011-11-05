Власти Сирии освободили более 550 оппозиционеров по случаю мусульманского праздника Ид уль-Адха ("праздник жертвоприношения"). Отпущенные на свободу арестанты не были замешаны в кровопролитии во время массовых акций протеста.



Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные СМИ. Власти действовали в рамках соглашения, заключенного ранее с Лигой арабских государств (ЛАГ). Согласно этому документу, Дамаск обязан освободить политических заключенных и начать диалог с оппозицией в течение двух недель. Оно также предусматривает вывод сирийских войск с улиц городов. Кроме того, правительство Сирии обязалось предоставить возможность прибыть в страну для наблюдения за происходящими там событиями иностранным журналистам, правозащитникам и представителям ЛАГ.



