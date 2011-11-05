Каждый третий француз вернулся бы к франку

Опрос на эту тему по заказу информационнго сайта Atlantico был осуществлен Ifop - одним из ведущих национальных агенств в области исследования общественного мнения.

Согласно данным опроса, проведенного 3 и 4 ноября, во время кризиса вокруг греческого долга и смятения на финансовых рынках, 32% французов выступили за возвращение во Францию национальной валюты. Причем, эта доля существенно возрастает среди рабочих и служащих - почти до 50%.

В целом, каждого третьего француза выступления специалистов и политиков о том, что выход из зоны евро стал бы полным безумием, абсолютно не убедили.

Две основные причины стали решающими для формирования подобной позиции, согласно мнению заместителя директора Ifop Джерома Фуркета: убежденность в том, что именно с евро связан рост цен, а также то, что единая валюта с такими странами, как Греция, "может тянуть вниз и требовать дополнительных финансовых жертв».

Опрос показал, что в среде рабочего класса желание - покинуть евро выросло почти в два раза (49% для служащих и 45% среди рабочих). Среди высших слоев населения нетерпимость к евро оказалась гораздо ниже, и лишь 9% руководителей различных организаций захотели вернуться к франку.

Сюрпризом стало и то, что значительное число молодежи также выступили за выход из еврозоны (32% в возрасте до 24 лет). Их оказалось даже больше чем пожилых людей (31% среди тех, кто 65 лет и старше).