Исламисты взяли на себя ответственность за атаки на полицейских в Нигерии

Террористическая исламистская организация "Боко Харам" взяла на себя ответственность за атаки на полицейских в Нигерии, жертвами которых стали более 60 человек.

В Даматуру в субботу, 5 ноября, боевики радикальной группировки напали на штаб-квартиру городской полиции. Нападению исламистов подверглись еще три полицейских участка и несколько церквей. По последним данным, в столкновениях погибли 67 человек. Около ста человек ранены.

Боевики "Боко Харам" заявили, что намерены в будущем совершить еще больше дерзких нападений, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Похожее нападение произошло накануне в другом нигерийском городе. В обеих атаках подозревают исламистов.

Волна насилия захлестнула Нигерию после прошедших в мае выборов, победу на которых одержал Джонатан Гудлак, исповедующий христианство. Ответственность за десятки терактов на территории Нигерии ранее взяли на себя боевики "Боко Харам", которая добивается введения шариата на всей территории страны.