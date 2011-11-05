Семь человек стали жертвами наводнения в итальянской Генуе (ВИДЕО)

В Италии семь человек, в том числе двое детей, стали жертвами наводнения в Генуе. На северо-запад Италии обрушился шторм с проливными дождями. За несколько дней улицы крупнейшего лигурийского портового города превратились в бурные реки.

В Генуе объявлено чрезвычайное положение. Закрыты вокзалы, школы и музеи. В большинстве районов отключены газ и электричество. Сотрудники служб спасения вместе с местными жителями укрепляют мосты и дороги, занимаются размещением пострадавших в кризисных центрах. На улицах в центре Генуи - груды искореженных машин. Это последствие ураганных порывов ветра и наводнения. Автолюбителям настоятельно рекомендуют не пользоваться личным транспортом. Введен временный запрет на движение автотранспорта в городе.

Власти призывают граждан не пытаться покинуть город самостоятельно и советуют искать укрытия на верхних этажах зданий, передает телеканал "Россия 24". Запрет, касающийся всех частных автомобилей, действует на всей территории Генуи с утра субботы до полудня воскресенья. Такое решение принято в связи с тем, что из-за продолжающегося проливного дождя в ближайшие сутки в городе могут произойти новые наводнения.

Напомним, на прошлой неделе восемь человек погибли от стихии, обрушившейся на северные и центральные регионы Италии.