В США умер известный телеведущий Энди Руни

В США скончался известный телеведущий, комментатор программы "60 минут" на телеканале CBS News Энди Руни. По данным представителей CBS, Руни умер в больнице Нью-Йорка в пятницу, 4 ноября, от осложнений после операции на 93-м году жизни.

Энди Руни проработал комментатором и публицистом более 60 лет, 30 из которых за объективом телекамер как писатель и продюсер, сначала для развлекательных передач, а затем для новостных программ на CBS, передает РИА Новости.

"Сегодня грустный день на студии "60 минут" и для всех на CBS News", - сказал глава телеканала Джеф Фагер.

Телевизионный новостной журнал "60 минут" выходит с 1968 года.