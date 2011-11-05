Премьер Греции не цепляется за пост, но против досрочных выборов в парламент

В Греции парламент высказал вотум доверия премьеру накануне. В субботу Георгиос Папандреу предпринимает отчаянные попытки не допустить проведения досрочных выборов, высказав готовность оставить свой пост.

Греческий премьер-министр подчеркнул, выступая в парламенте, что договоренность о выделении пакета финансовой помощи Греции со стороны ЕС и МВФ была большим достижением.

"Соглашение не должно быть утеряно – это национальный приоритет", – добавил премьер-министр Греции.

Папандреу заявил, что его не интересует, будет ли он снова избран премьер-министром. Однако глава греческого правительства предупредил, что внеочередные выборы "станут для страны катастрофой" и могут повлиять на помощь, выделяемую стране.

Он сказал, что собирается провести переговоры с лидерами четырех партий, чтобы сформировать коалиционное правительство.

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, заявил, что он ожидает создания правительства национального единства и что экономические проблемы "будут решены", сообщает BBC.