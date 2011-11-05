В Греции в субботу глава кабмина Георгиос Папандреу встретился с президентом Греции Каролосом Папулиасом, и представил ему свой план создания правительства национального единства. подразумевающий коалицию 4 партий.

Правящему Всегреческому социалистическому движению (ПАСОК) удалось накунуне с минимальным преимуществом получить вотум доверия в парламенте, причем в случае поражения под угрозой оказывался жизненно важный для Греции пакет финансовой помощи Евросоюза.

Однако главная оппозиционная партия "Новая демократия" отказывается войти в коалицию под руководством Папандреу. Лидер "новых демократов" Антонис Самарас настаивает, что Папандреу должен объявить внеочередные выборы.

Георгиос Папандреу уверен, что внеочередные выборы "станут для страны катастрофой" и могут повлиять на помощь, выделяемую стране. Премьер сообщил, что не настаивает на сохранении поста для себя в коалиционном правительстве, которое должно быть сформированно немедленно.

Министр здравоохранения Андреас Ловердос написал в своем блоге, что было бы "немыслимым", если бы правительство выиграло вотум доверия, а потом "сделало бы вид, что ничего не произошло", сообщает BBC.

"Если не будут предприняты немедленные шаги по формированию правительства национального единства, я больше не хочу участвовать в этом политическом процессе", – написал министр.