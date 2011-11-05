У берегов Южной Кореи нашли лодку с гражданами КНДР

У берегов Южной Кореи в Желтом море найдена лодка с 21 гражданином КНДР. Среди нелегалов есть дети. Перебежчиков продолжают допрашивать, передает BBC. Политика Сеула – предоставлять убежище северным корейцам.



Тем не менее, в феврале из 31 перебежчика из КНДР только четверо остались на Юге, остальные были отосланы обратно на Север полуострова. Зачастую жители Северной Кореи предпочитают бежать из страны через Китай.