В Колумбии накануне правительственная армии ликвидировала Алирио Рохас, начальника службы безопасности мощной леворадикальной постанческой террористической группировки FARC.

Алирио Рохас, известный как "Дед", погиб в ходе столкновения отряда партизан с армией в пятницу, через три месяца после того, как войска Колумбии убили предыдущего главу службы безопасности FARC главнокомандующего Альфонсо Кано, заявили в субботу колумбийские власти, передает Reuters.

Рохаса убили в г.Толима, который является показательным регионом для партизан: они в 1964 г. впервые начали борьбу против правительства.

Президент страны Хуан Мануэль Сантос, который стремится умиротворить радикальных активистов Колумбии, сохраняя при этом наступление на мятежные анклавы, поздравил армию с "важным ударом" против FARC.

Леворадикальная повстанческая группировка FARC была основана в 1964 г. как военное крыло Коммунистической партии Колумбии. Повстанцы ведут войну с правительством за построение "Новой Колумбии" и "общества социальной справедливости и равенства", сообщает РИА Новости. Группировка контролирует до 20% колумбийской территории. В её составе множество детей и подростков, завербованных боевиками, а также некоторое количество фанатиков из Европы. США и Евросоюз внесли FARC в список террористических организаций.

В начале 2000-х вооруженные отряды FARC контролировали несколько регионов Колумбии. Похищения людей, взрывы и нападения случались ежедневно. Сейчас активность организации снизилась.