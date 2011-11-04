В США присяжные удалились на совещание по делу об убийстве Майкла Джексона

В Лос-Анджелесе в Верховном суде в пятницу началось закрытое совещание жюри присяжных по делу о непредумышленном убийстве "короля поп-музыки" Майкла Джексона личным кардиологом звезды Конрадом Мюрреем.

Певец скончался в возрасте 50 лет 25 июня 2009 года от остановки сердца, вызванной передозировкой сильнодействующих препаратов. В его кончине обвиняется кардиолог Конрад Мюррей.

Процесс длился более 20 дней.

Присяжные выслушали показания 49 свидетелей со стороны защиты и обвинения. Сам 58-летний кардиолог, практиковавший в штатах Калифорния, Невада и Техас, отказался выступать на суде.

Прокуратура обвиняет Конрада Мюррея в профессиональной халатности, пренебрежении своими обязанностями, промедлении с вызовом неотложки для певца и утаивании факта регулярных инъекций препарата "Пропофол", которое применяется в больничном стационаре для наркоза пациентов перед операцией.

Судья перед тем как жюри удалилось на совещание подчеркнул, что если у присяжных возникнут сомнения в добросовестности кардиолога, следует признать его виновным. Однако, если Майкл Джексон, по мнению жюри, стал жертвой несчастного случая и стечения обстоятельств, повлиять на которые врач был не в силах, то обвиняемого следует оправдать, передает ИТАР-ТАСС.

Бывший личный врач знаменитости отрицает обвинения в свой адрес. Конраду Мюррею в случае признания виновным грозит до четырех лет тюрьмы и лишение права заниматься профессиональной деятельностью.