Ален Делон уже не пьет не только одеколон

В конце ноября Ален Делон собирается выставить на аукцион свой винный погреб, насчитывающий около тысячи бутылок самых престижных вин, собранных в течении десятков лет. Об этом сегодня объявил торговый дом по проведению аукционов Корнет де Сен-Сир. Дата исторического события определена на 26 ноября. Проходить же все будет в престижном отеле Fouquet на Елисейских полях.

Исключительная коллекция знаменитого актера и тонкого ценителя вин оценивается сегодня примерно в 100 тысяч евро. Помимо собственной этикетки на каждую уникальную бутылку будет наклеена дополнительная, с указанием происхождения бутылки.

Свою первую партию великолепных вин актер приобрел в 1935 - году рождения марки: Шато Латур (1935 до 2006). Далее в списке Шато Лафит (1928 до 2007), Château От Брион, Шато Мутон -Ротшильд (1936 до 2007), Шоваль Блан и Петрус.

Аукцион элитных вин Делона начнется после обеда. С утра же с аукциона планируется продавать «доступные» вина. А среди випучастников ожидается большое число китайских клиентов. Кстати, Шанхай Савур Клаб - главный поставщих французских вин в Китай в этот раз выступил в качестве партнера в организации предстоящего события.