«Paris Match» решает воздержаться от близости к Франсуа Оланду

Издание «Paris Match» отлучило сегодня от коллективной жизни газеты своего коллегу Валери Триервейлер. Впрочем, с ее собственного согласия и на время.

«Провинностью» мадемуазель Триервейлер стала чрезмерная близость к кандидату от соцпартии Франции на грядущих президентских выборах - Франсуа Оланду.

Как известно, после расставания со своей предыдущей спутницей, соратником по партии Сеголен Руаяль, потенциальный кандидат на президентское кресло Франции также оставался некоторое время один.

Дирекция "Paris Match" и Валери Триервейлер договорились по обоюдному согласию, что Валери продолжит работу в издании в качестве журналиста в полном объеме, но воздержитсяи на весь период президентской кампании от какого-либо участия в коллективной жизни газеты, - таких мероприятиях, как редакционные собрания и т.д. - говорится в кратком заявлении редакции.

Журналист с 1989 года, начавшая работать в журнале группы Lagardère, сегодня Валери Триервейлер трудится в отделе культуры, поработав перед этим долгое время в отделе политики.

В начале октября было сообщено о закрытии политической программы "2012 портрет кампании", которую Валери Триервейлер вела с самого начала.

Напомним, что семейные пары между политиками и журналистами во Франции не редкость. Так Домини Стросс-Канн состоит в давнем браке с журналисткой Анн Сенклер, а экс-министр экономики Жан Луи Борлоо женат на Беатрис Щенберг. Как утверждали французские медиа, до своей встречи с Карлой Бруни, Николя Саркози также встречался с Лоранс Феррари - ведущей 1 телевизионного канала Франции.