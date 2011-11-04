Россия вновь избрана в Исполнительный совет ЮНЕСКО

МИД РФ сообщает в пятницу, что Россия вновь избрана на четырехлетний срок в Исполнительный совет ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) с 2011 по 2015 годы.



В обнародованном документе департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ говорится, что "это стало возможным в том числе в результате успешного двухлетнего российского председательства в данном руководящем органе ЮНЕСКО, активному взаимодействию с ЮНЕСКО и странами-членами".



Ведомство сообщает, что в результате выборов, прошедших в рамках 36-й сессии Генеральной конференции Организации в Париже, в новый состав Исполнительного совета, помимо России, избрано еще 30 новых членов, в том числе шесть представителей от стран Западной Европы и Северной Америки, три от Восточной Европы, четыре - от Латинской Америки и Карибского бассейна, шесть - от Азии и Тихого океана, восемь - от Африки и три - от арабского региона.



Пресс-служба МИД РФ отмечает, что Российская Федерация "выражает признательность всем государствам, проголосовавшим за нашу страну. Россия привержена целям и идеалам ЮНЕСКО и намерена в ближайшие четыре года продолжить активную работу по всем приоритетным направлениям, входящим в компетенцию этой уникальной международной гуманитарной организации системы ООН".



Для справки. Исполнительный совет ЮНЕСКО руководит текущей деятельностью Организации в период между сессиями Генеральной конференции, проходящей раз в два года. Этот орган состоит из 58 государств-членов, которые избираются Генеральной конференцией. На настоящий момент всего в Организации состоит 194 страны.