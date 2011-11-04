США считают главными экономическими и промышленными шпионами Китай и Россию

Впервые Национальное управление контрразведки США в своем докладе, обнародованном 3 ноября 2011 года, официально обвинили Китай и Россию в экономическом и промышленном шпионаже.



В докладе контрразведки США, который называется "Иностранные шпионы, похищающие экономические секреты США в киберпространстве", промышленный шпионаж называется одной из самых главных угроз американской безопасности. В докладе говорится, что шпионской деятельностью с целью похищения важной информации в сфере промышленности и новых разработок ведут разведслужбы, компании и просто граждане из десятков стран мира. А наиболее активно промышленным и экономическим шпионажем занимается Китай.



Контрразведчики отмечают в документе, что в последнее время в США участились случаи хакерских атак на сайты различных компаний и организаций, но установить, кто именно за этим стоит, пока не удается.



Согласно данным доклада, на втором месте по кибершпионажу стоит Россия, где, по утверждениям составителей данного доклада, за шпионаж отвечают российские разведывательные службы.



Кроме того, США подчеркивают, что и некоторые страны из числа союзников США в Западной Европе также занимаются таким шпионажем и похищают важную информацию, однако конкретно ни одна из стран Европы в докладе не называется, сообщает Лента.ру.