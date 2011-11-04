Реформы в Италии будут контролировать МВФ и ЕС

Международный валютный фонд и Евросоюз получили согласие властей Италии на участие этих организаций в контроле за проведением в стране пенсионной, трудовой и структурной реформ.



Высокопоставленный источник из Евросоюза пояснил: "Нам нужно убедиться в надежности целей Италии, в том, что они собирается их достичь. Мы решили, что МВФ будет участвовать в наблюдении, используя собственные методы, и итальянцы говорят, что могут с этим жить", - цитирует источник Reuters.



Кроме того, по словам источника, Италия не против участия Международного валютного фонда в проведении реформ в стране. А по итогам мониторинга комиссия Евросоюза и комиссия от МВФ составят свои отдельные отчеты об этом.