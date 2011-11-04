Биография Стива Джобса стала самой популярной книгой недели

Биография основателя компании Apple Стива Джобса, написанная редактором еженедельника Time Уолтером Исааксоном, стала бестселлером этой недели. С момента поступления книги в магазины было продано 379 тысяч ее экземпляров.



Об этом сообщила в минувший четверг служба статистики Bookscan - подразделение исследовательской группы Nilsen. По словам экспертов, это лучший в 2011 году показатель среди всех бестселлеров, передает ИТАР-ТАСС. Книга "Стив Джобс" толщиной в 571 страницу появилась на прилавках магазинов 24 октября. "Это - история о жизни, полной взлетов и падений, о глубоком характере изобретателя, чья страсть к совершенству и кипучая деятельность привели к революции в шести индустриях: персональных компьютеров, анимационных фильмов, музыки, телефонов, планшетных компьютеров и электронной издательской деятельности", - говорится в аннотации нью-йоркского издательства Simon and Schuster.