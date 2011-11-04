Каждый 15 житель США находится за чертой бедности

Каждый 15 житель Соединенных Штатов Америки находится за чертой бедности. Такие данные за 2010 год приводит Институт Брукингса.За порогом бедности в США находятся около 20,5 миллионов граждан.



Прежние рекорды, установленные в 1993 и 2009 годов, побиты на 0,7%, что, по свидетельству экспертов, говорит о серьезных проблемах в обществе и экономике Соединенных Штатов. К 2010 году страна подверглась сразу двум экономическим потрясениям - сначала кризису, а затем болезненной рецессии. Также продолжает расширяться география проживания беднейших граждан США. С 2007 года в 40 из 50 штатов число необеспеченных американцев увеличилось, передает ИТАР-ТАСС.