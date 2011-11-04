Во Франции пройдет второй и заключительный день саммита "большой двадцатки", на котором кроме общих вопросов по повестке дня будут решать вопросы помощи Греции, оказавшейся в глубоком финансовом и политическом кризисе.



На 4 ноября запланированы три пленарные сессии, а также рабочий завтрак "большой двадцатки". Об итогах саммита расскажет сегодня на пресс-конференции во Дворце фестивалей, в знаменитой аудитории "Луи Люмьер" хозяин саммита, президент Франции Николя Саркози.



Сегодняшний день саммит "двадцатки" пройдет в несколько усеченном формате - Канны покидает президент России Дмитрий Медведев, который торопится домой на День народного единства, об этом сообщает ИТАР-ТАСС. После отъезда российского президента Россию в Каннах будут представлять высокопоставленные сотрудники министерства финансов РФ, а также помощник президента Аркадий Дворкович, который отметил, что на оставшихся заседаниях саммита рассмотрят вопросы, посвященные международному содействию социальной стабильности, глобальному управлению, а также "всему, что связано с ВТО".



Кроме того, в области социальной стабильности "двадцатка" сосредоточется на решении четырех задач: стимулирование занятости, особенно среди молодежи и неблагополучных слоев населения; усиление социальной защиты; соблюдение социальных и трудовых прав; улучшение координации между международными организациями - ВТО, МВФ, Всемирным банком, Международной организацией труда.







