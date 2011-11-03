Папандреу требует доверия партии и не собирается покидать пост премьера Греции

Премьер-министр Греции Йоргос Папандреу отказался уходить в отставку и потребовал вотума доверия от своей партии. В пятницу вечером в парламенте страны пройдет голосование о доверии правительству.

Папандреу может не набрать необходимое число голосов из-за "бунта" депутатов собственной левоцентристской партии ПАСОК, отмечают греческие СМИ.

"Необходима стабильность существующего правительства независимо от обсуждения с другими партиями", - сказал Папандреу, выступая перед депутатами от своей партии, сообщает РИА Новости.

По его словам, вотум доверия правительству - залог успеха в реализации антикризисной программы.

Ранее правительство Греции заявило об отмене референдума, если будет сформировано коалиционное правительство