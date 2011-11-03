Вслед за помещением «Charlie Hebdo» потерял приют для своего сайта

Настоящая интернет-война разворачивается вокруг Charlie Hebdo. И это несмотря на то, что практически все политические круги Франции высказали солидарность, единодушно осудив тех кто бросил коктейль Молотова в здание редакции журнала Charlie Hebdo, опубликовавшей карикатуру на Мухаммеда.

В этой войне уже даже появились «интернет- воины».

Ответственность за взлом сайта и организации массированных атак на страницу Charlie Hebdo в фэйсбуке взяла на себя группа Кибер-воин, - турецкие хакеры, известные своими действиями против израильских сайтов. "Мы будем вашим проклятием в виртуальном пространстве", - пишут они.

К ним присоединились анонимные хаккеры из Сирии и других стран. Помимо фактического уничтожения главной страницы сайта газеты, на которой была размещена надпись «Нет другого бога, кроме Аллаха», и угроз содателям журнала, интернет-борцы раздают инструкции для союзников о тактике виртуальной борьбы, включающей наводнение вражеских электронных адресов или блокировке страницы в Фэйсбуке.

Кроме того угрозы получила и бельгийская кампания, размещавшая сайт до сего момента. Причем угрозы оказались настолько убедительными, что с сегодняшнего дня кампания отказала «Charlie Hebdo» в размещении на своем интернет-пространстве.

Как известно, место для офиса коллегам по несчастью предложили сразу две французские газеты, после чего «Charlie Hebdo» временно разместилась в офисе «Liberation».