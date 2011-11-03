Премьер Греции: решение оппозиции снимает с повестки дня вопрос о референдуме

Греческий премьер-министр Георгиос Папандреу приветствовал решение главной оппозиционной партии "Новая демократия" ратифицировать соглашение о втором пакете финансовой помощи Евросоюза.

Это соглашение он назвал "крупным достижением", и заявил о готовности обсуждать предложение той же партии о переходном правительстве в четверг на внеочередном заседании совета министров.

Он подчеркнул в связи с этим, что референдум по антикризисному плану в Греции проводиться не будет и что он никогда не был самоцелью.

По словам Папандреу, перед Грецией стояла дилемма: или реальное согласие партий на реализацию соглашений с кредиторами, или референдум. И поскольку оппозиция согласилась, голосование не потребовалось.