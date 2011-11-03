Роман Абрамович заявил в лондонском суде о том, что в 90-е годы Борис Березовский якобы обеспечивал политическую протекцию всему российскому бизнесу и получал за это миллионы долларов.



Абрамович также рассказал о деятельности принадлежавшей ему компании "Сибнефть" и о своих личных и деловых отношениях с Березовским, передает РИА Новости. Объектом спора является ряд российских активов. В частности, Березовский заявляет, что в период с 2000 по 2003 годы он вместе со своим партнером по бизнесу Бадри Патаркацишвили под давлением и угрозами со стороны Абрамовича был вынужден продать значительно дешевле реальной стоимости принадлежавшие им активы. В свою очередь Абрамович настаивает, что Березовский никогда не являлся акционером компании, а средства ему выплачивались за политическую протекцию.



