В Нигерии грудной младенец состоял на гослужбе и получал жалование

Власти Нигерии обнаружили среди граждан, состоящих на госслужбе и получающих зарплату чиновника, одномесячного ребёнка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о присвоении государственных средств.

"Бюрократический вундеркинд" выявлен в ходе операции правоохранительных органов страны по поиску "мёртвых душ" среди госслужащих. Как оказалось, младенец числился среди сотрудников правительства штата Замфара. Кроме того, по документам получалось, что у него есть диплом о высшем образовании, сообщает агентство France-Presse.

По словам представителя местных властей Гарбы Гаяма, случай в Замфаре связан с распространенной практикой, при которой чиновники заполняют платежные ведомости на своих жен и детей. В августе в Нигерии был обнаружен еще один младенец - на этот раз пятимесячный - который официально получал зарплату от местных органов власти, сообщает радио "Маяк".

Основное население Замфары составляют мусульмане.

С 1999 года официальную силу здесь имеют нормы шариата, согласно которым за кражу полагается ампутация руки. Однако за это время, по данным AFP, в штате не было вынесено ни одного обвинительного приговора за коррупцию.

В 2001 году в Замфаре лишились рук двое угонщиков скота, что вызвало обвинения в жестокости со стороны международного сообщества.