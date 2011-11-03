Бельгийцы сомневаются в правильности прежних решений по АЭС

Политические партии Бельгии пришли к соглашению относительно планов по закрытию двух действующих АЭС – «Дуль» и «Тианж».

Фукусима виновата

После аварий на японской АЭС «Фукусима» в марте 2011 года дискуссия о будущем ядерной энергетики Бельгии, где действуют семь ядерных реакторов, вырабатывающих 60% энергии, потребляемой страной, разгорелась с новой силой.

Напомним, что в 2003 году в Бельгии был принят закон, который предполагает постепенный отказ от атомной энергетики. По плану, три самых старых из семи реакторов должны закрыть в 2015 году, а оставшиеся – к 2025 году. Но теперь этот план ставится в зависимость от того, сможет ли Бельгия получать достаточно энергии от альтернативных источников.

- Если выяснится, что нам не грозит дефицит, а цены не взлетят вверх, мы планируем придерживаться закона, принятого в 2003 году, - приводит Reuters слова представительницы Министерства энергетики и климата Бельгии.

Сегодня бельгийские власти намерены провести переговоры с инвесторами о том, как найти возможность заместить 5860 МВт, производимых на АЭС стран. - Правительство будет активно искать инвесторов и площадки, которые не используются, чтобы понять, что можно сделать в этой ситуации, - заявила представительница Минэнерго Бельгии.

Из досье «АН»

Ядерные реакторы «Дуль-1» и «Дуль-2» действуют в Бельгии (провинция Антверпен) с 1975 года. Их собирались закрыть после 40 лет эксплуатации. Но в 2009 году правительство Бельгии – из-за стремительного роста цен на энергоносители - приняло решение о продлении срока службы АЭС на 10 лет ( до 2019 года).

Выйдут ли бельгийцы на улицы?

А что думают по поводу закрытия атомных станций в Бельгии российские эксперты?

Георгий Воронков, старший аналитик, независимое аналитическое агентство «Инвесткафе»:

- Ситуация с Бельгией и отказом от АЭС складывается очень интересная. Это государство имеет выход к морю и граничит с Германией и Францией. С одной стороны, Германия после отказа от атомной энергетики превратилась из экспортера энергии в импортера, потому что четверть своего энергобаланса им придется покрывать за счет нефтепоставок и за счет развития газовой и альтернативной генерации. С другой стороны Франция – это второй крупнейший после США производитель атомной энергии, который от нее отказываться не собирается. Я считаю, что ситуация с Бельгией будет похожа на то, что происходит в Германии. Если бельгийцы все-таки откажутся, то непонятно, чем они компенсируют, где они возьмут эти мощности, которые собираются вывести из оборота. Ведь в мире все-таки не такой уж высокий уровень развития именно альтернативных источников энергии, чтобы им это удалось. И газ, и уголь предполагают выбросы углекислого газа, хотя при этом газ считается более экологичным. Правда, соседи вряд ли будут их попрекать за превышение, поскольку нет каких-то четкой привязки.

Бельгийцы считают, что вынуждены выбирать между «злом большим» и «злом меньшим». Думаю, бельгийцы теперь будут апеллировать к тому, что из Северной Африки может пойти газ, причем более дешевый, чем газпромовский. Плюс рынок СПГ будет развиваться более активно. Но, в общем и целом, это решение, скорее, политическое. Так же как и в Германии, где просто так взять и выбросить 25% мощностей энергетики – это непросто, особенно для страны, где мощные игроки были завязаны на атомную промышленность. Канцлеру Германии Ангеле Меркель далось нелегко принятие такого решения, но тогда этого требовала общественность. Думаю, если люди выйдут в Бельгии на улицы со словами: «нам дорого обходится газ и альтернативная энергетика», то еще не факт, что отказ от атомной энергетики будет окончательным. Значит, будут обсуждения, и вполне возможно, будут приняты более популистские меры.

Как говорится, поживем – увидим?

Из досье «АН»

По данным Федерального агентства по контролю ядерной безопасности, в 2010 году на АЭС «Дуль» было зарегистрировано 27 инцидентов, что на 25% превышает показатель 2009 года. Почти треть всех инцидентов, которые произошли на АЭС «Дуль», были связаны, в основном, с неполадками в электросети.



